Em missão na Angola, Bruna Marquezine e Priscilla Alcântara se envolvem em polêmica com Marco Feliciano

Em viagem missionária no continente africano, Bruna Marquezine foi alvo de uma polêmica na noite desta terça-feira (26). Marco Feliciano, pastor da igreja Assembleia de Deus, compartilhou a notícia e questionou seus seguidores: "qual sua opinião?".

Contudo, Priscilla Alcântara – cantora e ex-apresentadora do programa "Bom Dia e Cia.", do SBT – não gostou do tom do pastor. Ao lado da atriz global, Priscilla está oferecendo assistência humanitária na Angola.

"Minha opinião é que a gente tem que se preocupar com as questões sociais da gente enquanto sociedade, e não em abrir enquete sobre a vida pessoal da Bruna Marquezine, que aliás, está cumprindo o ‘ide’ melhor que muita gente, pastor", escreveu.

Incomodado, Feliciano – que também é deputado federal pelo Estado de São Paulo – rebateu, mas não obteve resposta da cantora. Ele disse que não tinha entendido a "má criação" de Priscilla e que sua intenção era incentivar outros jovens a seguir o exemplo de Bruna.

Para evitar polêmica, Priscilla apagou seu primeiro comentário, mas os seguidores de Priscilla não demoraram para defendê-la. “E a própria vida? Tá cuidando pastor?”, questionou um. “Tá orando pouco. Deixe de polemizar em rede social e vá orar mesmo”, sugeriu outro.

@PriAlcantara Ministrei para milhares de meninos e meninas mutiladas numa época em que missionários eram expulsos de Angola. Postei a enquete pra mostrar que ainda há jovens crentes que amam missões. Mas sua atitude aqui não condiz com sua ação lá em Angola. — Marco Feliciano (@marcofeliciano) March 26, 2019

@PriAlcantara assista este vídeo se puder. Sigo orando por pela Bruna, por vc e pelo seu ministério. pic.twitter.com/KF2Yh7FaBe — Marco Feliciano (@marcofeliciano) March 26, 2019