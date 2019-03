Sesc Avenida Paulista recebe releitura de 'Hamlet' e outras peças de grupo pernambucano

Responsáveis por um dos teatros mais provocativos da cena contemporânea, os pernambucanos do Grupo Magiluth festejam 15 anos com uma série de atividades que ocupam o Sesc Avenida Paulista desta terça-feira (26) até 5 de maio.

Serão apresentadas três peças do repertório da companhia, com ingressos a R$ 30. “Aquilo que Meu Olhar Guardou para Você” (2012) discute o homem contemporâneo entre os dias 28 e 31/3. Já “Dinamarca” (2017) atualiza o clássico “Hamlet” para o momento atual entre 4 e 7/4.

A terceira peça é inédita. “Apenas o Fim do Mundo”, que estreia dia 11/4, investe na delicadeza do texto do francês Jean-Luc Lagarce para falar sobre um homem que retorna a casa para anunciar sua morte iminente.

Para além dos espetáculos, o grupo aposta em oficinas, como “Construindo a Cena”, que se debruça sobre as experiências que seus atores vivem para desenvolver sua linguagem (desta terça até 10/4). Outra oficina é “Jogo Total”, apresentando os exercícios mais utilizados pelo grupo (de 17 a 20/4).

A programação se completa com um bate-papo, no dia 17/4, sobre o teatro nordestino nos últimos 15 anos.