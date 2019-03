Paul McCartney volta ao Brasil pela 7ª vez em nove anos para a turnê ‘Freshen Up’

Poucos artistas internacionais têm tantos carimbos brasileiros no passaporte quanto Paul McCartney. Nos últimos nove anos, o britânico aportou seis vezes por aqui e desbravou palcos do Nordeste ao Sul do país.

Essa frequência constante, no entanto, não parece saturar o interesse dos fãs por vê-lo ao vivo. Afinal, um beatle é sempre um beatle.

Duas das três datas de seu mais novo giro brasileiro estão esgotados: nesta terça-feira (26), em São Paulo, e sábado, em Curitiba. Mas ainda há uma chance de conferir o espetáculo da nova turnê “Freshen Up”: na quarta (27), no Allianz Parque.

Aos 76 anos, McCartney prova ainda ter fôlego para defender um setlist de quase 3 horas de duração – mais da metade dele devotado a alguns dos maiores sucessos de sua fase nos Beatles.

Essa é uma jornada que passeia por cinco décadas de uma consolidada carreira musical, incluindo sua passagem pelo Wings e sua trajetória solo, culminando em faixas de seu mais recente álbum, “Egypt Station”, lançado em setembro passado.

É desse disco – seu 17º solo – que vem uma das prováveis novidades do setlist: a inclusão da faixa “Back in Brazil”, composta por ele no país em uma tarde ociosa durante a turnê de 2017. A letra fala de uma garota que sonha com um futuro melhor.

O nome da turnê significa “revigorado”, mas a verdade é que a estrutura do show segue parecida com a dos anteriores. Só uns 15% são de faixas diferentes da última turnê, mas isso não é um demérito, já que Macca e sua banda entregam um nível de excelência praticamente à prova de decepção.

Serviço

No Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca). Ter. (esgotado) e qua., às 20h30. De R$ 400 a R$ 890.