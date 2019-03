Netflix: Programe suas sessões com as estreias de filmes em abril

Jack Sparrow em grande parte de suas aventuras, comédias românticas para grandinhos e adolescentes, cinebiografias dignas de ficção e thillers aterrorizantes! Esse é o cardápio de filmes da Netflix em abril.

Leia mais:

Netflix: Confira todas as séries que estreiam em abril

Netflix: Saiu o listão com todas as estreias de abril

Veja abaixo as novidades da plataforma de streaming, data a data.

DIA 1º DE ABRIL

A Qualquer Custo

Para tentar salvar a fazenda da família, dois irmãos realizam uma série de assaltos a banco enquanto tentam despistar uma implacável dupla de policiais disposta a tudo para capturá-los. Indicado a quatro Oscars, incluindo Melhor Filme.

Divulgação

Snowden – Herói ou Traidor

Este suspense retrata a vida de Edward Snowden, o analista de sistemas que chocou o mundo ao revelar o poderoso programa de vigilância cibernética norte-americano.

Divulgação

Polícia em Poder da Máfia

Policiais corruptos chantageados pela máfia russa decidem executar um roubo praticamente impossível, dando início a uma violenta reação em cadeia.

Divulgação

Meu Melhor Amigo

Quando a família do jovem Lorenzo resolve acolher o filho de um casal de amigos, uma forte conexão surge entre os garotos. No entanto, a amizade é colocada à prova quando a verdadeira razão para Caíto deixar sua casa é revelada.

Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra

Quando seu navio é roubado e usado para sequestrar a filha do governador, Jack Sparrow parte na companhia de Will Turner atrás dos piratas rivais sem saber que forças sobrenaturais estão em jogo.

Divulgação

DIA 4 DE ABRIL

A Escolha

O aspirante a veterinário Travis se apaixona por sua nova vizinha Gabby, mas o caminho do amor verdadeiro tem um obstáculo: os dois já estão comprometidos.

Divulgação

DIA 5 DE ABRIL

Loja de Unicórnios

Após fracassar na escola de artes e aceitar um emprego monótono em um escritório, Kit finalmente recebe a chance de realizar um grande sonho: adotar um unicórnio. Filme estrelado e dirigido por Brie Larson.

Divulgação/Netflix

DIA 12 DE ABRIL

The Silence

Neste suspense de terror pós-apocalíptico, uma família tenta sobreviver ao ataque de criaturas assassinas atraídas pelo som.

Divulgação

O Date Perfeito

Em busca de companhia? Noah Centineo tem a solução! Para conseguir pagar a faculdade, um estudante cria um aplicativo e começa a trabalhar como namorado de aluguel.

Reprodução

DIA 14 DE ABRIL

Jack Reacher: Sem Retorno

Quando descobre que uma amiga está sendo acusada de assassinato, Jack Reacher suspeita de uma grande conspiração.

Divulgação

DIA 15 DE ABRIL

Elon não acredita na morte

Quando Madalena desaparece, Elon inicia uma longa busca por respostas revivendo a rotina da esposa e visitando os lugares mais obscuros da cidade. Será que ele conseguirá desvendar esse mistério sem perder a sanidade?

Muito Romântico

Melissa e Gustavo partem para Berlim em busca de uma nova vida. Por um tempo, tudo vai bem, até que eles se esquecem de seus objetivos e as coisas ficam complicadas. É então que um portal cósmico aparece em sua casa, levando o casal às mais extraordinárias descobertas.

Piratas do Caribe: No Fim do Mundo

No terceiro episódio de uma das franquias mais adoradas do cinema, o Capitão Barbossa, Will e Elizabeth navegam em direção ao fim do mundo para libertar Jack Sparrow da prisão de Davy Jones. Com Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley.

Piratas do Caribe: O Baú da Morte

O encrenqueiro Jack Sparrow usa suas artimanhas para escapar de uma dívida de sangue com o fantasmagórico Davy Jones e evitar uma maldição eterna.

Divulgação

Temporada

Ao sair do interior de Minas Gerais para viver na região metropolitana de Belo Horizonte, as experiências de Juliana em seu novo emprego e sua nova vida aos poucos constroem um sensível retrato da realidade nas grandes cidades brasileiras. Vencedor de vários prêmios, incluindo Melhor Filme no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro."

Tron – Uma Odisseia Eletrônica

De 1982, esta inovadora ficção científica sobre um programador forçado a viver no mundo virtual que ele mesmo criou expandiu os limites dos efeitos especiais no cinema.

Divulgação

Bridget Jones: No Limite da Razão

Nesta sequência do grande sucesso de 2001, Bridget descobre que manter o homem dos seus sonhos ao seu lado pode ser ainda mais difícil do que encontrá-lo.

Divulgação

Questão de Tempo

Quando Tim descobre que os homens de sua família podem viajar no tempo e mudar suas vidas, ele decide voltar ao passado e conquistar a mulher de seus sonhos.

Divulgação

O Gângster

Neste filme inspirado em uma história real, um policial marginalizado recebe uma perigosa missão: derrubar o chefe do tráfico do Harlem, Frank Lucas.

Divulgação

American Pie – O Livro do Amor

Rob, Nathan e Lube encontram um manual de sedução na biblioteca da escola e continuam tentando perder a virgindade numa hilariante perseguição a todas as garotas disponíveis.

Divulgação

DIA 19 DE ABRIL

Alguém Especial

Após o fim repentino de um longo relacionamento, a jornalista Jenny se prepara para recomeçar a vida em outra cidade e embarca em uma última e inesquecível noite de aventuras com suas melhores amigas.

Divulgação

Um Homem de Sorte

Um talentoso engenheiro deixa seu passado humilde para trás em busca de amor e sucesso em meio à elite de Copenhague, mas o mesmo orgulho que o motivou também pode se tornar a sua ruína.

Divulgação

DIA 20 DE ABRIL

Invocação do Mal 2

Em Londres, uma família é assombrada por espíritos malignos. Relutantes em voltar à ativa, os caçadores de fantasmas Ed e Lorraine Warren decidem aceitar a missão.