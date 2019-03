Netflix está prestes a estrear série sobre massacre em escola

Em 5 de abril, “Areia Movediça” chegará na Netflix diretamente da Suécia. A série já foi comparada a produção “Elite”, por tratar de temas semelhantes, como a adolescência, drogas e sexo.

A trama do novo drama adolescente foi baseada em um best seller do mesmo nome, cujo eixo principal gira em torno da investigação de um massacre que ocorreu em uma escola particular luxuosa do bairro de Estocolmo. Depois da tragédia que devastou todo o país, uma jovem chamada Maja Norberj (Hanna Ardéhn) é acusada pelo crime.

A produção abordará um julgamento, que revelará acontecimentos obscuros e segredos dos jovens relacionados aos relacionamentos e família.

Confira o trailer: