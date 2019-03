Mattel revela como será linha de bonecos do grupo BTS

A Mattel, fabricante americana de brinquedos, revelou nesta segunda-feira (26) como será a linha de bonecos do grupo sul-coreano BTS.

A empresa trabalha no desenvolvimento dos brinquedos desde janeiro, quando foi anunciada a parceria com a boy band de k-pop.

Os bonecos são inspirados pelas roupas do videoclipe de “IDOL”, lançado em agosto do ano passado pelo grupo.

“Pela primeira vez, estamos felizes em mostrar a linha de bonecas da coleção #BTSxMattel”, disse a empresa. Confira como ficou os jovens Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook:

MIC Drop, ARMY! 🎤For the first time ever, we're thrilled to show you the line of #BTSxMattel fashion dolls! Take a look at V, SUGA, Jin, Jung Kook, RM, Jimin and j-hope as dolls inspired by the Idol music video! 💜😍#BTSDollsOfficial @BigHitEnt pic.twitter.com/0fd1XpLVFF

— Mattel (@Mattel) March 26, 2019