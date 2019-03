MasterChef Brasil: Perdeu a estreia de domingo? Confira o resumo exibido no Para Tudo

Por mais que o "MasterChef Brasil" aos domingos tenha sido aprovadíssimo, o povo notívago que se acostumou a reservar as noites de terça-feira para acompanhar a atração – e dividir suas impressões no Twitter -, teve a companhia de Ana Paula Padrão na noite deste 26 de março.

MasterChef Para Tudo estreia com visita de Erick Jacquin a Dona Fátima

A apresentadora comanda também o "MasterChef Para Tudo" e exibiu, além de uma entrevista com o chef bad boy de coração mole Henrique Fogaça, a visita dele e de Paola Carosella ao projeto Chefs Especiais, receitas e o retorno de Dona Fátima, que foi eliminada na estreia, mas conquistou a internet.

A enfermeira potiguar cozinhou em sua casa para Erick Jacquin, com quem fez uma dobradinha fofíssima na estreia. Ao lado do marido e dos filhos, ela foi surpreendida pela visita do chef francês.

Para quem perdeu, o resuminho exibido no "Para Tudo" deu o serviço da estreia, exibido no último dia 24 de março.

