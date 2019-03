MasterChef Para Tudo: Dona Fátima dá 'fora' em Jacquin e vira musa do Twitter

O público do "MasterChef Brasil" ainda precisa conhecer alguns participantes da sexta temporada, mas o ícone desta edição tem nome: Dona Fátima! Nesta terça-feira (26) ela mostrou todo o seu carisma durante o "MasterChef Para Tudo", que será exibido todas as terças-feiras na Band.

A potiguar radicada em São Paulo conquistou os jurados na estreia, exibida no último domingo (24), em especial Erick Jacquin, que declarou torcida e ajudou a candidata até a usar o abridor de latas. "Não sei o que tô fazendo aqui", chegou a dizer ela, para risos gerais. Ela preparou uma torta de limão, mas foi eliminada.

No "Para Tudo" houve o reencontro de Jacquin e Fátima. Ela acreditava que receberia a produção do talent show da Band e foi surpreendida ao abrir a porta. "Bochechudo!", disse ela. Jacquin disse que apenas auxiliaria Fátima, mas deu muitos pitacos. E ela não deixou barato.

Quando o jurado tentou criticar seu arroz sem "tompêro", a candidata deu um fora nele. "Minha mulher faz um arroz tão gostoso”, disse ele. “Então vá comer em casa com a sua mulher”, respondeu Dona Fátima, toda despachada.

O Twitter também não deixou barato. Veja as reações a presença de Dona Fátima.

Morta com a dona Fátima e o Jacquin agora na Band kkkkkkkkk Foi a gente que pediu siiiiim #MasterChefParaTudo

"Não adianta você falar que quer arroz com TÔMPERO pq o meu arroz não tem TÔMPERO"

"Se você gosta do arroz da sua mulher vá comer com ela"

Dona Fátima ícone injustiçado do @masterchefbr #MasterChefParaTudo

— Aurora (@tomatinho_sz) March 27, 2019