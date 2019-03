MasterChef Para Tudo estreia com visita de Erick Jacquin a Dona Fátima

Estreia nesta terça-feira, 26, às 22h, o MasterChef Para Tudo. Apresentado por Ana Paula Padrão, o programa estará recheado de surpresas para os fãs do talent show culinário mais famoso do país.

No primeiro episódio, a chef de cozinha Paola Carosella participará de um quadro do programa em que cozinhará uma receita que apareceu nos embates de comida portuguesa: lombo de porco empanado com arroz, molho de francesinha e de salsa.

"Estou na cozinha do MasterChef e imagino como devem se sentir os competidores, principalmente quando entram pela primeira vez. Eu me convidei para vir fazer um prato que uma das participantes, a Ana Carolina, trouxe como proposta", conta a jurada argentina.

Além disso, Erick Jacquin visita uma participante que fez muito sucesso nas redes sociais, a Dona Fátima. Ela preparará uma moqueca na moranga com arroz para o jurado francês experimentar. "O meu arroz é neutro. Não adianta você ficar falando que você quer arroz com 'tômpero' porque eu não faço arroz com 'tômpero"", adianta a cozinheira amadora ao chef de cozinha.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos.