Livro de relatos incentiva mulheres a denunciar violência

Depoimentos de mulheres que sofreram violência doméstica, superaram-na e reescreveram suas histórias fazem parte do livro “Vire a Página”, criado pela Master Comunicação para Prefeitura de Curitiba.

Leia mais:

Apple anuncia produções originais e quer ocupar lugar da TV a cabo

Sesc Avenida Paulista recebe releitura de ‘Hamlet’ e outras peças de grupo pernambucano

A obra, que tem o intuito de incentivar mulheres a denunciarem casos de violência, foi montada com boletins de violência que trazem, no verso, uma carta escrita à mão pelas mulheres que participaram do projeto. As cartas dão apoio e incentivo para inspirar quem está na mesma situação – de violência física ou emocional.

Além dos boletins e das cartas, o livro conta com estatísticas sobre a violência contra a mulher e orientações sobre quais canais procurar para pedir ajuda.

O livro está disponível para download gratuito pelo site Vire a Página.