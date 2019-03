Grey's Anatomy: Próximo episódio da 15ª temporada foi chamado de 'o mais poderoso de todos os tempos'

Todo fã sabe que “Grey's Anatomy” coleciona diversos momentos emocionantes e poderosos durante seus quinze anos de exibição. No entanto, a showrunner Krista Vernoff aumentou as expectativas e disse que estamos prestes a ver o “episódio mais poderoso de todos os tempos”.

O capítulo “Silent All These Years”, que vai ao ar esta semana nos Estados Unidos, abordará o tema do consentimento. A história foi inspirada pelo depoimento de Christine Blasey Ford na acusação de agressão sexual contra o juiz Brett Kavanaugh, associado à Suprema Corte dos EUA e nomeado pelo presidente Trump, no ano passado.

A revista Time escreveu sobre como a o testemunho de Christine mudou a América:

“Os fatos permanecem incertos e o testemunho de Christine não pode impedir a confirmação de Kavanaugh (na Suprema Corte). Mas foi um alerta poderoso de que riqueza, status e um registro de realizações profissionais não eram mais suficientes para anular alegações de abuso sexual, não importando quando ocorressem. Para os rapazes, era uma mensagem de que a se aproveitar de alguém em estado de ebriedade poderia persegui-los durante toda a sua vida. E para as vítimas, o testemunho foi um convite para falar, não importa o quão poderoso seja o acusado, não importa há quanto tempo ocorreu o ataque. As pessoas vão ouvir, o país parecia tranquilizá-los. Nós acreditaremos em você”.

Krista fez ainda mais revelações ao The Hollywood Reporter e disse que assim que esta situação aconteceu, ela escreveu aos roteiristas: “Temos que fazer algo sobre o consentimento. Isso me machuca muito. Temos que fazer alguma coisa”, pediu.

De acordo com uma das principais responsáveis pelos acontecimentos de “Grey's Anatomy” atualmente, está foi a primeira vez que ela chegou com um “problema” e a história acabou evoluindo.

Ela apontou também o grande trabalho do time de roteiristas que abordaram o tema “com muito caráter, humanidade e coração”.