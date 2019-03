'Grey's Anatomy' pode deixar o catálogo da Netflix em breve e este é o motivo

Se você costuma maratonar “Grey's Anatomy” pela Netflix, precisamos dar uma notícia não muito animadora.

De acordo com o portal Cine Blend, é possível que a série médica deixe o catálogo ainda este ano por conta do novo serviço de streaming Disney +. A justificativa é simples, mas nem todos sabem: a ABC é propriedade da Disney, que prometeu deter todas as suas produções na própria plataforma.

Assim como este e outros sucessos da ABC, séries da Fox também podem deixar a Netflix até o final do ano – quando a Disney + finalmente será lançada.

O portal Deadline, uma fonte bastante segura quando o assunto é entretenimento, também mencionou que a partida de “Grey's Anatomy” é quase uma certeza: “Grey's Anatomy , por exemplo, é uma grande decepção na Netflix que será retirada da plataforma em breve para ser enviada ao serviço de streaming da Disney, que será lançado em breve”.

Portanto, vamos maratonar enquanto ainda podemos!