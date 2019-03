Fãs encontram Trono de Ferro, de 'Game of Thrones', em praia no Ceará

Os fãs de "Game of Thrones" estão a todo vapor nestes últimos dias que antecedem a estreia da última temporada, mas definitivamente pode-se dizer que os brasileiros estão um pouco mais saciados – ou muito mais frenéticos – com a ansiedade, devido a última ação da HBO.

A empresa criou um desafio para promover a série de espalhar Tronos de Ferro ao redor do mundo e um deles está no Brasil. Nas próprias redes socais do canal foram divulgadas fotos do público posando na atração, que está localizada na Praia das Fontes, em Beberibe, no Ceará.

A oitava temporada de "Game of Thrones" estreia no dia 14 de abril.

Veja as fotos dos fãs no trono: