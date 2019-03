Comédia 'Corno do Corno do Corno' encerra montagem na zona norte de SP em abril

Prepare-se para gargalhar muito: em cartaz no teatro Oscar Felipe, na zona norte da capital paulista, a peça "Corno do Corno do Corno" encerra sua montagem no próximo mês.

Cornélio Apolinário é um empresário cujo avião particular desaparece. Ele, sua esposa Gabriela e sua empregada doméstica Margarida tentam seguir a vida após a perda do patrimônio. Contudo, a vida da família é sacudida mais uma vez quando contratam o encanador Paulão, um sedutor bem humorado.

A peça acontece todas as sextas-feiras e conta com texto de Acir Franco – que também está no elenco – e direção de Daniel Eugênio.

Serviço

No Teatro Oscar Felipe (r. das Gamboas, 506 – Vila Mazzei). Sex., às 20h30. R$ 40. Até 26/04.