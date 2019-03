Vikings: Ator revela como é trabalhar na série e o que ele mais ama nisso tudo

Sem data de estreia da sexta temporada definida, mas com o final já confirmado, “Vikings” possui um grande elenco e um dos grandes destaque é Alex Høgh Andersen, quem interpreta Ivar.

Em entrevista ao Time Out, o ator de apenas 24 anos revelou qual é a coisa que ele mais gosta neste trabalho:

“A coisa que eu mais amo é que eu trabalho com pessoas que me inspiram. É como uma família no set. Eu acho que tem muito a ver com a gente ficar no topo de uma montanha [filmando na Irlanda] – em tempestade de chuva e neve – condições horríveis. Isso aproxima as pessoas naturalmente, porque temos que sobreviver a tudo. Nós levantamos por volta das 4h35 e estamos em casa por volta das 20h, cobertos de lama e depois temos de aprender todas as falas para o dia seguinte”, comentou.

O jovem confessou que durante as gravações, os atores trabalham “cada hora do dia”, mas que apesar de ser difícil, “depois você passa tempo com todas pessoas e colegas fenomenais”. Além disso, ele agradeceu aos irlandeses, que chamou de “as pessoas mais legais da Terra”, comentando ainda que vê-los trabalhar “é outra coisa”, pois eles são “muito bons no que fazem”.