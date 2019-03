'This is Us' chega à terceira temporada com novas reviravoltas

O showrunner Dan Fogelman forjou “This Is Us” de forma a ser praticamente impossível não se apaixonar por cada um dos personagens da família Pearson. Isso faz com que a estreia da terceira temporada, que acontece hoje, às 22h, no canal pago Fox Premium, se assemelhe a um reencontro de amigos que há muito não se viam – e com direito a muito chororô.

A série vai e volta no tempo para mostrar como decisões e fatos do passado repercutem ainda hoje na vida dos trigêmeos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown). O episódio definidor da vida deles foi a morte do pai, Jack (Milo Ventimiglia), ainda na adolescência – fato explorado com força na segunda temporada.

Ao que tudo indica, a terceira leva de episódios adiciona uma outra camada a essas viagens temporais ao apostar ainda com mais força em cenas no futuro, evocando um mistério. Ao que tudo indica, alguém morrerá, mas quem? A verdade é que não importa, já estamos sofrendo por antecipação…

Veja também:

MasterChef Brasil: Como foram as batalhas da estreia e quem são os primeiros participantes

Daniel Bork celebra 20 anos de carreira com ‘guia de sobrevivência’ da culinária

O episódio de estreia é marcado pelo aniversário de 38 anos dos trigêmeos. Kevin, que é ator, está prestes a realizar o sonho de estrelar um filme de prestígio. Em paralelo, ele aposta em um relacionamento potencialmente destrutivo.

Após perderem um bebê, Kate e seu marido, Toby (Chris Sullivan), tomam a decisão de tentar ter um filho a qualquer custo, mesmo que isso coloque a vida dela em risco. Já Randall e Beth (Susan Kelechi Watson) decidem adotar Déjà (Lyric Ross). Ele também cogita uma carreira pública, o que pode colocar seu casamento em risco.

Tudo isso pode parecer banal, mas a forma profundamente humana com a qual “This Is Us” aborda esses relacionamentos traz um bem-vindo afago nos tempos duros em que vivemos.