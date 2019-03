Stranger Things: Detalhe emotivo escondido nas imagens da terceira temporada é desvendado

A terceira temporada de “Stranger Things” estreia no próximo 4 de julho e tanto o trailer como imagens dos novos episódios já foram divulgadas – onde podemos ver um pequeno, mas extremamente emotivo detalhe no punho de Eleven.

Você já reparou na pulseira azul que ela usa desde o final da segunda temporada?

O ator David Harbour, que interpreta o detetive Jim Hopper e agora é pai adotivo da Eleven confirmou que a pulseira azul é a mesma que ele usava nas temporadas anteriores. No entanto, a primeira dona do artigo foi sua filha Sara que já apareceu na série como flashback, pois morreu ainda muito nova.

It’s subtle, but there. Rewatch the first flashback with my daughter in season one. See if you can spot it… https://t.co/Eawz6gJPx0

— David Harbour (@DavidKHarbour) October 31, 2017