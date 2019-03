Curtiu Bird Box? Confira detalhes sobre 'See', série da Apple TV+ com Jason Momoa

O novo serviço de streaming da Apple, o Apple TV+, foi anunciado nesta semana. Com ele, chegaram também novas séries que prometem garantir muitos fãs – um spin-off do programa infantil Rua Sésamo, uma série com Steve Carrell e Jennifer Aniston, e ainda uma produção de Steven Spielberg.

No entanto, o anúncio que mais chamou atenção foi a série de ficção científica "See", estrelada por Jason Momoa – o "Aquaman" e também o Khal Drogo, em "Game of Thrones".

A série se passa num futuro pós-apocalíptico, e tem uma premissa que lembra o sucesso da Netflix "Bird Box". Nele, vemos uma sociedade que perdeu sua habilidade de enxergar: não por escolha, como no filme de Sandra Bullock, mas como consequência da devastação do planeta. Agora, a humanidade está começando a se reerguer, sem memória de um mundo em que podiam ver.

De acordo com o site estadunidense Variety, Jason Momoa viverá um guerreiro destemido, que lidera e protege a população. Seu nome será "Baba Voss".