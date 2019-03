Vazam as primeiras fotos da nova coleção de tênis inspirada em 'Pokémon'

O anime “Pokémon” reúne fãs no mundo todo e agora com a estreia de “Detetive Pikachu” se aproximando (9 de maio de 2019), tudo o que tem a ver com o tema está voltando a ficar em alta.

Pensando nisso, surgiram rumores de que a Adidas irá lançar uma coleção de tênis baseada na série. O usuário @hugokickz mostrou uma prévia de dois modelos, de nome Adidas Stan Smith Pikachu e Squirtle Stan Smith – ainda sem data prevista para chegar ao mercado.

Reprodução / Instagram @hugokickz

É bem possível que pokémons como Bulbasaur e Charizard também ganhem seus modelos. Confira mais fotos:

