O Terno anuncia quarto álbum de estúdio com lançamento em abril

Capa do novo álbum / Divulgação

Quase três anos após o introspectivo Melhor do Que Parece (2016), o trio paulistano O Terno anunciou nesta segunda-feira (25) seu quarto álbum de estúdio: <atrás/além>. O lançamento será no dia 23 de abril nas plataformas de streaming.

Pela loja oficial da banda, já é possível fazer a pré-venda de uma edição limitada do trabalho em vinil duplo, com capa gatefold (dobrável). As encomendas custam R$ 180 + frete e podem ser feitas até o dia 30 de abril – discos serão postados a partir do dia 1 de maio.

Desde o fim da turnê do último álbum com um show no Cine Joia, em São Paulo, no dia 20 de dezembro, a banda soltou diversas provocações nas redes sociais sobre o novo registro, gravado no Estúdio Canoa, na zona oeste da capital paulista. Ainda não há informações sobre número ou títulos de faixas, nem de possíveis participações especiais.

No dia 3 de abril, O Terno faz o show de abertura do grupo britânico Arctic Monkeys no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena. Quem sabe não teremos um gostinho do que está por vir?