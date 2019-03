Na mesma noite, Silvio Santos alfineta Claudia Leitte e elogia Tatá Werneck

No Teleton de 2018, Silvio Santos foi muito criticado por ter dito, ao vivo, que não abraçaria Claudia Leitte, convidada da atração, "porque ficaria excitado". Depois de comentar que "foi sincero" a respeito do episódio, o Homem do Baú voltou a se referir à cantora de maneira pejorativa neste domingo, durante seu programa.

Falcão e Mamma Bruschetta, convidados, tinham de advinhar nomes. Duas das dicas apontavam para Claudia: "tira da vaca, com duas sílabas" e "artista que faz show". Ao final, o dono do SBT falou: "Ela faz show e enche o saco".

No mesmo dia, ele elogiou o desempenho de Tatá Werneck como entrevistadora no "Lady Night", programa que nasceu no Multishow e hoje é exibido semanalmente na Globo.

“Eu nunca tinha visto a Tatá Werneck fazendo entrevista. Ela é sensacional, não tem ninguém igual, nunca vi alguém fazer entrevista como ela”, disse Silvio, que assistiu participação de Patrícia e Tiago Abravanel na atração. “Eu vi porque a Patrícia foi entrevistada com meu neto por ela. Ela é fabulosa, extraordinária, me surpreendeu”, disse.

Enquanto Tatá agradeceu e se disse emocionada, junto com parte das redes sociais, outra parcela não gostou da alfinetada a Claudinha, que, depois, admitiu ter se sentido incomodada.

sílvio santos que está acostumado a todos se curvarem a ele nunca vai superar o fato que claudia leitte teve coragem de fazer o que nenhuma outra pessoa teve, peita-lo e coloca-lo no seu devido lugar, babaca!https://t.co/QsDh1dA26Z — gaylherme (@guinsano) March 25, 2019

#ProgramaSilvioSantos

Sílvio Santos falando da Cláudia Leitte: "ela faz show e enche o saco" aiai, supere seu mico daquela vez Silvio Santos — Matheus (@MatheusBSS) March 25, 2019

Ou seja para o Silvio Santos mulheres que não se calam ao serem a ssediadas enchem o saco. Pois que continuemos a encher o saco, Claudia Leitte continue a encher o saco. Não podemos nos calar! — Luana delicada com saudade 🌴 (@milkswiftt) March 25, 2019