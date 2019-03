Mel B revela ter feito sexo com outra integrante das Spice Girls

A ex-integrante do grupo Spice Girls Mel B é conhecida por fazer revelações bombásticas e um tanto esquisitas de tempos em tempos. Desta vez, ela contou uma história que envolve uma integrante mais reservada da girlband – Geri Halliwell, a Ginger Spice.

Ainda neste ano, as artistas se reunirão para uma turnê, e estão em alta novamente. Durante uma entrevista a Piers Morgan, apresentador do programa Life Stories na emissora americana ITV, Mel B falou sobre o rumor de que ela e Geri teriam tido um encontro amoroso durante o ápice do grupo nos anos 90.

O apresentador foi direto: "Você veio aqui para ser brutalmente honesta. Você dormiu ou não com Geri Halliwell?". De início, Mel B afirmou que as duas haviam compartilhado uma cama, mas nada além disso. No entanto, ela assentiu quando o apresentador perguntou se as coisas haviam "esquentado" após o ocorrido.

"Ela vai me odiar por isso, porque ela é toda elegante na sua casa no campo com seu marido", disse Mel B. Geri Halliwell agora atende pelo nome Geri Horner, após ter se casado com o piloto de Fórmula 1 Christian Horner.

Após exibir clipes da entrevista, apresentadores do programa matinal Good Morning Britain expuseram rumores de que Mel B havia corrido para ligar para Geri após as gravações, para tentar consertar o que disse. "Ela ainda poderia ter dito, 'Não vou falar sobre isso"", criticou a âncora do Good Morning Britain.

Mel B, aos 43 anos, atualmente é jurada no reality show America's Got Talent.