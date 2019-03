Ex-participantes do MasterChef revelam como programa mudou a vida deles

O MasterChef Brasil estreou neste domingo, 24, sua décima edição – a sexta com cozinheiros amadores. Para celebrar essa marca, o talent show culinário da Band convidou alguns ex-participantes, influenciadores digitais e patrocinadores para assistirem à estreia ao lado de Ana Paula Padrão, Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

Em entrevista ao Portal da Band, os cozinheiros (amadores e profissionais) revelaram o que mudou na vida deles após mostrarem seus talentos culinários na cozinha mais famosa do Brasil. Confira abaixo as respostas:

André Pionteke

"O que mais mudou foi a leveza de poder fazer o que eu quero, em relação ao que eu acredito e ao que eu penso sobre gastronomia. E o pessoal está lá para pagar para ver. Acho que a maior diferença que o MasterChef fez para mim é poder realmente cozinhar o que e quero cozinhar, sem ter que me preocupar. O pessoal já conhece quem eu sou, agora só falta experimentar a comida"

Willian Peters

"Como eu sempre trabalhei para outras pessoas, eu nunca botei a minha cara a tapa. Hoje em dia, eu consigo fazer a minha cozinha, o meu trabalho. As pessoas estão indo nos eventos que eu estou fazendo. Então, é muito legal ver esse reconhecimento em relação ao trabalho. Fora a diferença em valores financeiros, que ela melhorou um pouquinho"

Willian e André / Vinícius de Melo/Band

Thiago Gatto

"Foi uma mudança completa. Na parte da cozinha, as portas se abriram de uma forma incrível. E do lado pessoal também, a gente cresce muito. É muito pouco tempo, com muita pressão. Você conhece pessoas novas, pessoas maravilhosas e faz amizades para a vida inteira. Acho que esse crescimento pessoal também é fundamental. Continuo na polícia – ainda não larguei –, mas a gastronomia está cada vez mais forte. Tenho feito bastante coisa, feito cursos e estou me aprimorando bastante. É uma paixão que só cresce"

Maria Antonia Russi

"Para mim, mudou tudo. Eu era uma dona de casa, cuidando de um filho e agora estou trabalhando um monte. Estou fazendo eventos. Não abri restaurante e não pretendo. O que o MasterChef fez para mim foi incrível. Pretendo fazer o curso da Le Cordon Bleu esse ano, mas ainda não sei quando. Estou me planejando"

Thiago e Maria Antonia / Vinícius de Melo/Band

Raissa Ribeiro

"O MasterChef fez completamente a diferença na minha vida. Agora estou indo para Campinas (SP) assumir um restaurante de comida orgânica aos 24 anos. É um salto enorme na minha carreira, que não teria acontecido se eu não tivesse a visibilidade que o programa me deu"

Irina Cordeiro

"O programa virou a minha vida de ponta-cabeça, 360 graus. Viabilizou botar em prática todos os meus sonhos, né? Antes, seria mais difícil porque eu só tinha visibilidade no Nordeste. Hoje eu tenho visibilidade no Brasil inteiro. Realizei meus sonhos aos 29 anos graças ao MasterChef. E quem diria, né? O Hugo [Merchan] foi o melhor presente. Eu não ganhei o programa, mas ganhei o boy"

Raíssa e Irina / Vinícius de Melo/ Band

Elisa Fernandes

"Eu achei minha profissão. Eu tinha outra formação e, hoje em dia, eu sou cozinheira. O MasterChef foi um marco na minha vida. Não dá para descrever, facilmente, o que é participar de um talent show, que aparece para milhares de pessoas. Isso muda muito a vida e é uma experiência que eu vou guardar no meu coração. Na época, era a primeira temporada e eu não sabia o que viria pela frente, mas é legal ver tanta gente que pode mudar de vida como eu mudei também e perseguindo os seus sonhos. Torço para que outras pessoas também tenham essa oportunidade"

Heaven Delhaye

"As pessoas sempre me viam, olhavam para mim e falavam: 'Nossa, você é chef de cozinha, sério?'. Acho que um pouco por conta da minha aparência. Agora, as pessoas me olham e falam: 'Nossa, você é chef e eu te adoro!' Isso é super legal, porque as pessoas me reconhecem pela minha profissão. Acho que foi isso que o programa trouxe para mim, além de bastante repercussão – tanto para o restaurante quanto para o meu trabalho. Quero muito trazer uma unidade do Chez Heaven para São Paulo. Quem sabe, em breve? Estamos nos planejando"

Elisa e Heaven / Vinícius de Melo/Band

Rui Morschel

"Foi a chancela para ir atrás do meu sonho, que era trabalhar com comida. Eu só tenho a agradecer. Já faz um ano que aconteceu e muitas coisa mudaram. Eu posso dizer que vivo de gastronomia, hoje. Trabalho com isso, respiro isso. Daqui para frente só tenho coisas para fazer, não mais por mim, mas pelos outros também. Meu grande sonho era fazer um projeto social pelas merendas e esse projeto vai acontecer em 2019. Se chama 'Van Cozinhar'. Eu vou construir um motorhome para poder viajar e pesquisar as melhores práticas de gestão pública com merendas escolares, para criar um modelo que possa ser escalonável e fazer uma coisa boa pelas merendas das escolas públicas"

Leonardo Young

"Eu sempre digo que o MasterChef foi um divisor de águas na minha vida, tanto que eu mudei totalmente de profissão. Sou muito grato ao programa. Fluiu tudo: muitos projetos, muitos eventos, muito trabalho. E eu consegui depois realizar o meu grande sonho, que é ter o meu próprio restaurante. Então, não tenho o que dizer. Foi da água para o vinho. Eu me encontrei, né? Descobri que no furo queria trabalhar com o que eu gostava de fazer, com o que era o meu hobby antigamente. É muito gratificante poder trabalhar com a minha grande paixão, que é a cozinha"

Rui e Leo Young / Vinícius de Melo/Band

Sabrina Kanai

"Antes, eu trabalhava no mundo dos lingeries. Agora eu posso de fato trabalhar com o que eu gosto, que é cozinhar. Optei por abrir um espaço de eventos, porque assim eu continuo cozinhando como se estivesse recebendo as pessoas em casa. Facilitou tudo"

Izabel Alvares

"Sempre tive o sonho de trabalhar com gastronomia, mas achava que não seria possível mudar [de profissão] com 30 e poucos anos. O MasterChef faz com que você evolua 20 anos na carreira e, ter ganhando o prêmio, te chancela muito. Mudou a minha vida no sentido de poder fazer um curso fora do Brasil, ter morado um tempo na França e me ajudou na minha autoimagem – eu pude ver na televisão e reconhecer que eu realmente precisava e queria emagrecer. Então, mudei a minha saúde, minha relação com meu corpo e com a minha alimentação. A partir daí, criei uma marca, criei uma história empresarial do zero, que eu nunca na vida poderia imaginar que poderia acontecer. E foi por causa do programa, sem dúvida nenhuma"

Sabrina e Izabel / Vinícius de Melo/Band

André Rochadel

"Tenho uma visibilidade, uma interação com o público, que eu não esperava que fosse ter. Como seu sempre falo para a galera que interage comigo: 'Eu fui o primeiro a sair! Nunca achei que ia ter uma aproximação tão grande'. O pessoal até hoje vai me procurar ou me encontra na rua e vem falar. Mudou completamente a minha vida nesse sentido. Profissionalmente também mudou bastante, mas o mais bacana é essa interação com o público"

Roberta Magro

"O programa me abriu muitas portas. Eu cresci como pessoa e como profissional, mas o mais importante é que eu descobri a minha cozinha, o meu estilo de gastronomia. Isso foi fundamental para mim porque, na verdade, temos vários cozinheiros fora da casinha aqui no Brasil, mas as pessoas não dão atenção a isso. As pessoas preferem o tradicional e eu descobri que a minha cozinha não é nem um pouco tradicional. Acho que foi o meu despertar"

André Rochadel e Roberta / Vinícius de Melo/Band

Raul Lemos

"O MasterChef me deu uma nova perspectiva, algo que eu achava muito difícil quando entrei, e me colocou num caminho de oportunidades muito legais – não só o programa, como a Band também. Estar associado ao programa é uma chancela que eu tenho eterna e vai ser sempre me trazer qualidades boas. Eu aproveitei bem a oportunidade, abracei ela. Vivo disso hoje em dia. Eu não consigo imaginar a minha vida se eu não tivesse participado ou vislumbrar como as coisas teriam acontecido, sabe?"

Pablo Oazen

"Além de ser campeão? O que o MasterChef me deu de melhor foram muitos amigos. Com certeza, acho que o que mais vale na nossa vida é amizade e família. Então, o programa me deu pessoas muito bacanas que, provavelmente, eu não conheceria. Agradeço imensamente"

Raul e Pablo / Vinícius de Melo/Band

Angélica Vitali

"A primeira mudança foi ter conhecido pessoas tão incríveis e ter mudado a minha percepção com algumas pessoas. Acho que a gente vai enxergando a cozinha de uma outra maneira, com mais respeito, com mais carinho e abrindo os horizontes para coisas novas. Mas, para mim, a maior mudança foi conhecer tanta gente querida. Somos amigos até hoje. Fiquei muito feliz com a turma da minha temporada, de verdade".

Hugo Merchan

"Eu estava muito infeliz com a minha profissão, passando por um período super conturbado. Hoje estou podendo viver da cozinha e trabalhar com isso. Está sendo incrível. Estou aprendendo muito, estudando bastante. Agora estou nessa missão de me tornar um grande chef de cozinha. E o maior prêmio do MasterChef foi ter conhecido a Irina [Cordeiro]. Estamos juntos aí já faz um bom tempo. Inclusive, aprendo muito com ela, dentro e fora da cozinha. Está sendo incrível. A gente tem um projeto juntos que se chama 'O segredo é nosso' e a gente faz jantares secretos para os convidados"

Angélica e Hugo / Vinícius de Melo/Band

Fernando Cavinato

"Incialmente, o MasterChef veio para bagunçar a minha. Depois que eu saí do programa, eu vi que era isso que eu realmente queria fazer da minha vida e nada, nem ninguém, tirou isso da minha cabeça. Eu fui para cima, sempre cozinhando, fazendo o que eu gosto. As oportunidades foram surgindo aos poucos e agora eu estou com uma hamburgueria na Rua Augusta, que chama Avareza. Praticamente estou com meu sonho realizadoEstou muito feliz, só mudou coisa boa. Além de tudo, minha vida pessoal mudou bastante também"

Nara Fernandes, noiva de Fernando: "Nos conhecemos graças ao MasterChef. Eu assistia a ele no programa, daí procurei a conta dele no Isntagram e mandei uma mensagem. Conversamos por um mês e meio. Peguei um ônibus, porque eu sou do interior de Minas Gerais e vim para São Paulo para conhecê-lo".