MasterChef Brasil: Sensação de dever cumprido, conta André, que conquistou avental com culinária portuguesa

O cozinheiro amador André Boratto disputou um avental do MasterChef Brasil 2019 no episódio exibido neste domingo, 24, e garantiu sua vaga na cozinha mais famosa do país. O servidor público conquistou os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin com uma receita de família, o polvo à lagareiro dos Borattos e Bragas.

"Eu estava tranquilo, mas é aquela história. Quando a gente vai cozinhar para os chefs, sempre bate um receio. Minha preocupação na prova técnica era cortar a cebola o mais perfeito possível, para tentar impressionar. Quando o Jacquin me mandou cozinhar, eu relaxei e fiquei tranquilo. Eu estava confiante para a segunda etapa", disse em entrevista ao Portal da Band.

"A minha grande preocupação era não conseguir cozinhar. Eu não queria, por uma falha técnica, não ter a oportunidade de apresentar meu trabalho para os chefs. Quando eles me mandaram cozinhar, eu fiquei tranquilo e pensei: 'Agora é só fazer aquilo que você sabe"", completou o servidor público.

Apesar de não ter crescido com a família do seu pai, que era português, André conta que não teve dificuldades para elaborar o prato. "Acho que é uma culinária que influencia toda a gastronomia brasileira. Eu estava muito confiante quando eu entreguei o meu prato. Quando os chefs falaram que estava bom, eu tive a sensação de dever cumprido. Aquilo que eu me predispus a fazer, eu fiz bem feito, com carinho, honestidade, muito amor no prato e muito tempero", afirmou.

"O prato tinha realmente ficado do jeito que eu queria que ele ficasse. Quando entregaram o avental, foi uma mistura de alívio e felicidade, com uma pitada de sensação de sonho se concretizando. De repente, você se vê participando de um programa que você sempre admirou e viu todas as semanas. Então, é uma sensação maravilhosa", completou.

Elogiado pelos chefs e por Ana Paula Padrão pelos seus olhos, o servidor público ficou encabulado. "Os olhos, como dizia o poeta, são a janela da alma. Acho que mais que a beleza estética, eles viram a paixão pela cozinha. Acho que o elogio foi nesse sentido, de me verem um cara apaixonado pela comida, pela cozinha", finalizou.