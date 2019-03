Ed Sheeran revela ter sofrido bullying e chorado todos os dias durante a escola primária

Assim como muitas outras pessoas, Ed Sheeran também teve uma vida escolar difícil e admitiu ter sofrido bullying desde que começou a estudar.

O músico de 28 anos revelou que ele virou um alvo para as outras crianças por causa do seu cabelo ruivo, óculos e por gaguejar. Ele desabafou que chorou todos os dias que frequentou a escola primária.

“Eu odiei a escola primária; eu chorei todos os dias. Eu sou ruivo, então fui zoado desde o dia em que comecei a escola: ruivo, gaguejando e usando óculos enormes… Era um pouco estranho”, confessou em entrevista ao DJ Nihal e ao rapper Dave para o grupo de campanha antirracismo Love Music Hate Racism.

Ainda assim, os anos fizeram com que Sheeran se amasse do jeito que ele é e a música ajudou a mudar as coisas no ensino médio.

“Quando eu envelheci eu me amei, eu sempre meio que pareci um pouco peculiar. Nunca tive muita sorte com garotas e coisas assim. O ensino médio mudou tudo, já que o garoto que nunca gostou de esportes descobriu que etocava música e isso lhe permitia "se encaixar". Eu comecei o ensino médio, comecei a tocar guitarra e me juntei a uma banda. A música é uma daquelas coisas que podem lhe dar confiança”, revelou.

Atualmente, o músico é casado com Cherry Seaborn e continua fazendo turnês pelo mundo todo!