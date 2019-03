Charles faz 1ª visita de um membro da Família Real a Cuba

O príncipe Charles e sua esposa Camila, duquesa da Cornuallha, iniciaram neste domingo (24) a primeira visita oficial de um membro da Família Real britânica a Cuba. O casal chegou a Havana às 17h (horário local), no Aeroporto Internacional da capital cubana, a bordo de um avião da Real Forla Aérea Britânica. Charles e Camila foram recebidos pela vice-chanceler Ana Teresita González. Logo depois de pousar, o herdeiro do trono britânico depositou flores no memorial dedicado ao líder da Independência de Cuba, José Martí, na praça da Revolução. Nesta segunda-feira (25), o casal real será convidado de honra em um jantar organizado pelo presidente Miguel Díaz-Canel. Os dois permanecerão na ilha até a próxima quarta-feira (27).

"A visita faz parte do nosso relacionamento de longa data com Cuba", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. Segundo o governo britânico, existe um "diálogo aberto e franco sobre questões que os dividem, como os direitos humanos". Mais cedo, o sucessor de Raul Castro enviou uma saudação de boas-vindas a Charles e Camila. "Cuba dá as boas-vindas ao príncipe Charles e à sua esposa, a duquesa Camilla da Cornualha.

Nos honra recebê-los e mostrar com orgulho a nação que somos", escreveu o presidente cubano no Twitter.

A primeira viagem de um membro da Família Real britânica a Cuba marca um processo de aproximação dos vínculos bilaterais, que teve início em 2016.