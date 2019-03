Atriz de 'As Telefonistas' começa carreira como cantora e divulga sua primeira parceria romântica

View this post on Instagram

mi segunda p i e l 🍑 . Porque protege de los rayos UV, de la contaminación y de la luz azul… 97% de ingredientes derivados de la naturaleza… todo mientras cuida y trata a la piel. In love with #GuerlainLessentiel @Guerlain Pic by @valero_rioja ♡ Mu&h by @natalia_natalita ♡ #ad