Paris Jackson busca ajuda de Macaulay Culkin para superar tentativa de suicídio, diz site

Após ser internada às pressas por uma tentativa de suicídio, Paris Jackson não aceitou a recomendação de seus familiares para que passasse um tempo numa clínica de reabilitação para cuidar de sua saúde.

A filha de Michael Jackson nega as informações do site americano TMZ de que teria tentado tirar a própria vida. O veículo revelou que Paris tenta superar o trauma ao lado dos irmãos e do padrinho, o ator Macaulay Culkin.

Prestes a completar 21 anos, a menina estaria disposta a melhorar seus hábitos para ter um estilo de vida mais saudável e se afastar dos problemas. Ainda segundo o TMZ, Paris tem concentrado suas atenções nos preparativos da festa de aniversário.

Tentativa de suicídio

Um dos motivos que teria levado Paris Jackson a tentar tirar a própria vida, segundo o TMZ, seria a divulgação do documentário Deixando Neverland, que fala sobre os supostos abusos sexuais cometidos por Michale Jackson.

A filha de Michael Jackson, que já declarou ao público que luta contra a depressão e ansiedade, afirmou no twitter que não considera seu papel defender o pai das acusações apresentadas no documentário.