MasterChef Brasil: primeiro episódio terá 44 cozinheiros disputando 19 aventais

Grande sucesso de crítica e público, o talent show de maior repercussão nas redes sociais no Brasil e no mundo chega à sua décima temporada – a sexta com cozinheiros amadores – repleto de novidades. O MasterChef Brasil ganha um novo dia e horário de exibição neste ano: domingo às 20h. Já a disputa dentro da cozinha recebe tempero extra: os cozinheiros são ainda mais preparados e todas as provas vão exigir tudo de cada um deles.

"Temos candidatos que entraram depois de assistir muito ao programa. Ainda assim, quando as provas começaram, eles viram que não é simples como acharam", avalia a chef Paola Carosella. "A nova temporada será de celebração e lembranças, mas também de muita pressão e tensão", conta Marisa Mestiço, diretora do programa.

Desde o primeiro episódio, os 44 cozinheiros que entram na disputa por um avental revisitarão provas e desafios que já assustaram e colocaram à prova o talento dos competidores das edições passadas. "A nova temporada tem um pouco do que foi muito marcante em todas as outras, incluindo as dos profissionais. Tem também ingredientes que a gente usou muito e que de alguma forma entraram na vida do brasileiro porque a gente apresentou esses ingredientes, como o caldo de tucupi e o ouriço", analisa a apresentadora Ana Paula Padrão.

Carlos Reinis/Band

Nos dois primeiros episódios, os candidatos serão agrupados por temas gastronômicos que dominam e disputarão uma prova em duas etapas. Na primeira, uma prova técnica, após a qual os piores já deixam a cozinha. E na segunda, numa prova que envolve preparar um prato, somente os melhores recebem o avental. Ao final dessas disputas, somente os 19 melhores entrarão definitivamente na cozinha do MasterChef Brasil. "A cada edição, os candidatos vão chegando mais na pegada, se aperfeiçoando e apresentando coisas legais para a gente", afirma o chef Henrique Fogaça.

Depois que garantiram o seu lugar na cozinha, esses 19 cozinheiros enfrentarão algumas das mais desafiadoras provas que já aconteceram na história do programa. "Os desafios são muito elaborados e difíceis. Eles terão que trabalhar com pratos e ingredientes do dia-a-dia e elevá-los a uma experiência de alto nível", adianta o chef Erick Jacquin.

Os competidores disputarão provas em equipe que colocarão em teste toda a sua capacidade de trabalhar em conjunto, mesmo com concorrentes com que não se dão bem. E terão que enfrentar a prova com o maior número de convidados da história do MasterChef Brasil, onde servirão 400 pessoas. Além disso, eles terão pela frente Caixas Misteriosas e provas que, além de intrigantes, exigirão deles criatividade extrema e muita técnica.

Para ajudá-los nesta trajetória, os cozinheiros terão a ajuda de alguns renomados chefs convidados, que assim como os jurados, darão aulas e valiosas dicas de como preparar e manipular os mais variados e instigantes ingredientes. E para elevar ainda mais a tensão dentro da cozinha, as provas darão vantagens e desvantagens aos melhores e piores. Com isso, ninguém poderá relaxar, pois uma decisão ruim ou uma escolha malfeita pode resultar em um inimigo ou até mesmo em uma eliminação.

Leia mais:

Inquietude é o nosso lema, diz a diretora Marisa Mestiço

Catia Fonseca serve quitute com baratas para jurados; veja vídeo

MasterChef Para Tudo

Outra novidade desta temporada é o lançamento do MasterChef Para Tudo, que será apresentado por Ana Paula Padrão às terças-feiras, às 22h, a partir do dia 26. O programa vai exibir cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos. "A atração é uma espécie de spin-off do MasterChef Brasil. Teremos muito humor e interatividade", explica a apresentadora.

Patrocinadores

O MasterChef Brasil segue sendo um grande sucesso no mercado publicitário. "O programa estreia com todas as cotas comerciais vendidas. Nesta temporada, batemos o recorde de faturamento", revela Cris Moreira, Diretor-executivo Comercial da Band. A décima temporada do programa é patrocinada pelas seguintes marcas: Carrefour, Brastemp, J. Macedo, Samsung, Barilla, Camil, Oi, Tramontina, Hellmans, Cif/Omo e Cacau Show.

Carlos Reinis/Band

Prêmios

Nesta temporada, todos os desafios do MasterChef Brasil seguem valendo prêmios. Após a conquista do avental, os vencedores das provas individuais acumularão R$ 1 mil em compras no cartão Carrefour; já as mini provas e as provas coletivas valerão R$ 500 para quem fizer o melhor prato. Os dois finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.

O grande vencedor do talent show vai ganhar o troféu MasterChef; R$ 250 mil; uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris; uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville. Já a Barilla vai levar o vencedor para conhecer sua fábrica na Itália e ainda acompanhar a final do World Pasta Masters. O segundo colocado ganhará uma bolsa de estudos na unidade da Le CordonBleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de cozinha ou de pâtisserie.

O MasterChef Brasil, formato da Endemol Shine Group, é uma co-produção da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todos os domingos, às 20h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health, com reapresentação às quartas-feiras às 20h30 a partir do dia 29 de março.