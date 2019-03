Cinco motivos que fazem o MasterChef Brasil mais gostoso aos domingos

O MasterChef Brasil estreia neste domingo, 24, às 20h na tela da Band em novo dia e novo horário. Com novos desafios, o talent show culinário vem para deixar o seu final de semana com um "tômpero" muito mais especial.

Por isso, o Portal da Band separou alguns motivos que deixarão o seu domingo ainda melhor. Confira a lista a seguir:

#1 – É mais cedo

Um dos grandes pedidos dos fãs do MasterChef Brasil era que o programa começasse mais cedo. Agora, aos domingos, o talent show culinário entrará na tela da Band às 20h. Nada de ficar com sono no trabalho ou perder a hora no dia seguinte.

#2 – Dá para assistir com toda a família reunida

O hábito dos brasileiros de se reunirem aos domingos terá um reforço. Agora, você pode assistir ao MasterChef Brasil ao lado dos seus primos, tias, pais e avós. Todo mundo junto aprendendo mais sobre gastronomia com as provas e desafios do programa.

#3 – A pizza com os amigos fica mais bacana

Domingo é, basicamente, o dia oficial de comer pizza. Então, que tal pedir uma para acompanhar o talent show culinário e – de quebra – não ficar morrendo de fome no fim da noite.

#4 – O fim da tristeza de domingo

Muita gente reclama que as noites de domingo são tristes, pois anunciam a chegada de mais uma semana de trabalho. Agora, você terá quatro motivos para amar o final do dia: Ana Paula Padrão, Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

#5 – A semana já começa com "tômpero"

Depois de assistir ao programa, você pode comentar com os colegas de trabalho na segunda-feira de manhã sobre aquele prato delicioso que te deixou com água na boca ou lamentar a eliminação do seu participante favorito.

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia neste domingo, 24, às 20h, na tela da Band, com transmissão simultânea no site e no aplicativo do canal para dispositivos móveis.