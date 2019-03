MasterChef Brasil: Como foram as batalhas da estreia e quem são os primeiros participantes

Trabalhar um único ingrediente de maneira técnica e certeira foi o desafio dos cozinheiros que queriam conquistar um dos 19 aventais na estreia da sexta edição do "MasterChef Brasil", exibida na noite deste domingo, 24 de março, na Band. E foi um pega para capar!

Logo nos primeiros minutos de programa, Paola Carosella, uma das juradas, deu o recado: "Vamos escolher os melhores pratos e não os menos piores".

A primeira turma teve um desafio que exprimiu todo o espírito dessa temporada: descascar um abacaxi para ter acesso à prova em si. Quem se desse mal, nem chegava a cozinhar!

Veja abaixo como foram os embates:

ABACAXI/PRATO REGIONAL

Além de descascar a fruta, os candidatos precisaram cortar oito fatias perfeitamente iguais. Alguns se atrapalharam na conta, cortaram de menos ou as fatias de maneira irregular.

Ao fim, botaram a mão na massa o goiano Renan, a piauense Lorena e a baiana Ecatherine. O desafio foi preparar pratos regionais que contassem com o abacaxi.

Renan, com seu jeito despachado, levou algumas broncas e puxões de orelha.

Quem levou os aventais: os três! Os pratos de Renan, Lorena e Ecatherine agradaram em cheio aos chefs.

CLARAS EM NEVE – TORTA DE LIMÃO

O mineiro Everton, a fluminense Giane, a goiana Haila e a potiguar Fátima passaram pela primeira fase, batendo clara em neve sem a ajuda de eletrodomésticos. Giane, que havia quebrado o cotovelo tempos antes, sentiu dificuldade, mas conseguiu entregar o preparo. Everton levou bronca de Paola por não separar as cascas das gemas. "Desperdício", disse a chef argentina.

Fátima, a veterana da turma, aos 62 anos, se atrapalhou com os utensílios e contou com a ajuda do chef Erick Jacquin até para abrir uma lata. Haila também ajudou com o maçarico.

Quem levou os aventais: Everton e Haila

LIMPAR E PREPARAR PEIXE

A porta de entrada da cozinha na terceira prova foi limpar e filetar peixes. A paulista Juliana disputou com a gaúcha Caroline, o fluminense Arthur e o mineiro Helton conseguiram passar para a segunda etapa e foram incubidos de escolher a receita que levasse peixe.

Helton, o caçula da turma, 19 anos, demonstrou muita segurança e disse que aprendeu o vocabulário da cozinha com o MasterChef e levou puxão de orelha de Paola quando tentou usar um maçarico em seu peixinho.

Quem levou os aventais: Juliana e Helton

LIMPAR PEÇA DE CARNE BOVINA – CARNE VERMELHA

O desafio da quarta prova foi limpar uma peça de carne e cortar três bifes perfeitos de carne. Depois que a argentina Núria foi eliminada por ter deixado a carne com gordura, a cozinha ficou totalmente masculina.

Carlos, Juliano e Fernando prepararam bifes e trocaram provocações. Fernando se atra

Quem levou o avental: Carlos

CORTAR CEBOLA – COZINHA PORTUGUESA

Os quatro competidores tiveram de cortar cebola de duas formas. Imaculada, uma das competidoras, se orgulhou por não ter chorado. Ela passou para a segunda etapa da prova ao lado do brasiliense André e das flumineses Ana e Marina.

Nessa parte, os quatro tiveram de preparar um prato clássico português. Porém, o bacalhau foi vetado da lista de ingredientes.

Quem levou o avental: André e Imaculada

Os próximos participantes serão conhecidos na próxima semana!

O MasterChef Brasil agora é exibido todos os domingos, a partir das 20h, na Band.