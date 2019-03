Daniel Bork celebra 20 anos de carreira com 'guia de sobrevivência' da culinária

Depois de duas décadas cozinhando profissionalmente na criação de pratos fáceis, econômicos, gostosos e coloridos, Daniel Bork pegou suas melhores receitas e peneirou as 80 preferidas. A seleção compõe o livro ilustrado de 192 páginas “A Cozinha de Daniel Bork”, que acaba de ser lançado pela Alaúde Editorial.

A obra chega repleta de receitas variadas, para todos os gostos e bolsos, assinadas pelo carismático chef conhecido da TV brasileira. Além de ser uma espécie de livro de prestação de serviços, celebra a carreira do apresentador que fez companhia a milhares de pessoas nas manhãs da Band.

Na publicação, tem o passo a passo de como preparar, em poucas etapas, carnes, aves, peixes, vegetais, acompanhamentos, lanches, tortas, bolos e doces. Todas as lições com uma proposta em comum: emoldurar aquela cozinha reconfortante, marca de Bork.

Entre as opções estão a rabada com polenta cremosa, cordeiro à primavera, galinha acebolada com quirela e quiabo, canelone de berinjela, torta de salmão, empanada chilena, torta de pêssego e cocada de abacaxi.

Descomplicado e atento ao paladar nacional, o cozinheiro vai inspirar tanto os apaixonados por culinária como quem busca soluções para o cardápio do dia a dia. “Uma das grandes dificuldades da dona de casa não é nem cozinhar, mas pensar todo dia: ‘O que vou fazer de almoço hoje?’”, disse ele.

“Essa pergunta faz parte da vida de muitas mulheres, homens , tias e avós. O livro tem esse aspecto de auxiliar na questão.” Segundo Daniel Bork, “os pontos mais fora da curva foram o pernil e a paleta de cordeiro, que, por gostar muito das receitas, tive que pôr, mas o resto é bem tranquilo.” Para os leitores do Metro Jornal, o autor selecionou uma opção de almoço e sobremesa.

Curiosidade: o começo

Formado em administração de empresas, Daniel Bork trabalhava atuando em comerciais de TV durante a faculdade. “Eu era garoto propaganda, quando o Amauri Jr. me chamou para trabalhar no programa dele”, conta Bork sobre como estreou na culinária.

“Num programa ao vivo, o Amauri precisava de uma receita rápida para preencher um quadro. Corri lá na minha mãe, peguei uma receita de hamgúrguer e fiz em cinco minutos. Ele experimentou e gostou. Foi assim que comecei a apresentar o quadro que ganhou o nome de Receita Minuto, 30 anos atrás.”

Carne de panela com cerveja preta

Ingredientes

Carne

3 colheres (sopa) de azeite

1 peça de maminha bovina

2 dentes de alho cortados

2 cubos de caldo de carne sabor costela

1 lata de extrato de tomate

1 pacote de sopa de cebola

2 latas de cerveja preta

Azeite a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

2 cenouras em rodelas pré-cozidas al dente

10 minibatatas pré-cozidas

½ maço de brócolis pré-cozidos al dente

1 galho de alecrim picado

1 colher (sopa) de gergelim

Sal a gosto

Modo de preparo

Carne

Leve ao fogo alto uma panela de pressão com o azeite. Deixe aquecer bem e doure a carne de todos os lados. Acrescente o alho, o caldo de carne, o extrato de tomate, a sopa de cebola e a cerveja preta. Mexa e feche a panela. Cozinhe por 20 minutos, até a carne ficarmacia.

Numa frigideira, aqueça o azeite com a manteiga, acrescente os vegetais, o alecrim e o gergelim. Tempere com sal a gosto. Sirva a carne fatiada com os legumes.

Bolo búlgaro

Ingredientes

1 xícara de leite

300 g de manteiga sem sal

300 g de cacau em pó

300 g de açúcar

8 ovos separados

1 pote de geleia de frutas vermelhas

frutas vermelhas frescas para decorar

Modo de preparo

Numa panela, coloque o leite, a manteiga, o cacau e 2/3 de xícara de açúcar. Mexa tudo até derreter. Reserve. Na batedeira, bata as gemas com ½ xícara de açúcar. Após virar um creme fofo e esbranquiçado, acrescente a mistura de cacau reservada. Com as claras em neve, acrescente o restante do açúcar e misture delicadamente à mistura da batedeira.

Transfira a massa para uma fôrma de 25 cm de diâmetro × 4,5 cm de altura, forrada com papel-manteiga, untado com manteiga, e asse em forno a 180 ºC, preaquecido, por 35 minutos, até que, ao enfiar um palito no centro, ele saia limpo. Deixe amornar e desenforme. Quando o bolo estiver frio, espalhe a geleia por cima e enfeite com as frutas vermelhas.