Big Hit confirma que grupo BTS revelará muitas surpresas em abril

Para alegria dos milhares de fãs, o grupo sul-coreano BTS revelará muitas surpresas no mês abril, conforme revelou o portal Soompi.

Já confirmado, o novo álbum "Map of the Soul: Persona” deve ser será lançado no dia 12, o que gerou grande expectativa nos fãs. Com a novidade, será um mês agitado para o k-pop.

Recentemente, um representante da agência também declarou: "O BTS está atualmente preparando seu novo álbum e planejamos a data de retorno”. Já no dia 7 de abril, os jovens realizam o último show da primeira fase da Love Yourself.

Jim do BTS

Jin do grupo BTS recentemente realizou uma transmissão V Live e revelou alguns pequenos detalhes do “retorno”.

“A coreografia é boa e a música é boa. Eu não sei sobre o vídeo da música, porque ainda não saiu. Há algo especial também”, afirmou.

Reprodução

Turnê internacional

A nova turnê internacional do grupo sul-coreano BTS começa em maio deste ano. O primeiro show será em Los Angeles (Estados Unidos). “Love Yourself: Speak Yourself” inicia no dia 04/05.

No Brasil, o grupo fará duas apresentações. Os shows serão no dia 25 e 26 de maio, ambos no Allianz Parque. Os ingressos já estão esgotados.

LEIA TAMBÉM: