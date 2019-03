Netflix: 5 filmes com atores famosos que talvez você não tenha assistido

Entre tantas opções disponíveis no catálogo da Netflix, existem cinco que talvez você ainda não tenha visto, mas conta com a presença de atores bastante conhecidos.

Confira:

1. Catfight – Sandra Oh

A rivalidade de duas mulheres que foram muito amigas na faculdade volta a assombrá-las. Numa festa de aniversário, elas se reencontram, uma é artista que luta para se sustentar e descobre que a outra se tornou uma dona de casa rica. As duas demonstram opiniões radicalmente opostas sobre tudo, o que leva a uma briga gigantesca, que as transforma em amargas rivais.

2. Um Cadáver Para Sobreviver – Daniel Radcliffe

Hank, um homem perdido em uma ilha deserta, e sem esperanças, encontra um corpo no meio do caminho. Decidido em ficar amigo do morto, eles vão partir, juntos, em uma jornada surrealista para voltar para casa. Ao mesmo tempo em que Hank descobre que o corpo é a chave para sua sobrevivência, ele é forçado a convencer o morto o quanto vale a pena viver.

3. Olhos da Justiça – Julia Roberts

A vida dos investigadores do FBI Ray e Jess e da procuradora Claire é severamente abalada pelo assassinato de Jess. Treze anos após o crime, Ray continua buscando pistas e finalmente parece ter encontrado um caminho para solucionar o caso. A verdade é chocante e os limites entre justiça e vingança tornam-se imperceptíveis.

4. A Nona Vida De Louis Drax – Jamie Dornan

Ao completar nove anos, Louis Drax cai de um abismo durante um piquenique em família e fica em coma. Seu pai é apontado como culpado, mas existem muitos mistérios por trás do acontecido.

5. Árvore de Sangue – Úrsula Corberó

Um jovem casal desvenda segredos sombrios de seus ancestrais ao escrever a história em comum das famílias de ambos. E um dos dois precisa fazer uma confissão dolorosa.