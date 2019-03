Morre, aos 82 anos, o ator e diretor Domingos Oliveira

O ator e diretor Domingos Oliveira morreu neste sábado, 23, em casa, no Leblon, na zona sul do Rio. Aos 82 anos, Oliveira passou mal enquanto trabalhava e não resistiu.

O diretor nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 1936. Formou-se em Engenharia Elétrica na Escola Nacional de Engenharia (ENE), mas nunca exerceu a profissão. Antes de despontar como diretor e roteirista, com o filme "Todas as Mulheres do Mundo", de 1966, trabalhou como assistente de direção do cineasta Joaquim Pedro de Andrade.

Oliveira dirigiu mais de 18 filmes, tendo sido roteirista da maioria deles. Nos últimos projetos, também atuou como diretor.

Com a filha caçula, a atriz e escritora Maria Mariana criou, na década de 90, a série Confissões de Adolescente. Baseada nos diários da atriz, o projeto teve versões para o cinema, teatro e televisão. Quase todos carregam a marca de Oliveira, que ficou conhecido como um importante cronista do universo feminino e das relações amorosas da atualidade.

Mesmo sofrendo de Mal de Parkinson, Oliveira permaneceu trabalhando até o fim. Em entrevista à Globonews, o colunista Artur Xexéo revelou que ele trabalhava no roteiro do projeto Confissões das Mulheres de 50.

Ainda não há informações sobre a causa da morte do diretor. O velório será realizado no Teatro Planetário, a partir das 20h.