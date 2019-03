MasterChef Brasil: Mudamos a história da gastronomia no Brasil, diz Erick Jacquin

Os jurados do MasterChef Brasil falaram, durante a coletiva de imprensa interativa que aconteceu na última terça-feira, 19, sobre o que mais emocionou eles nos cinco anos de gravação do talent show culinário da Band.

"Eu nunca senti isso antes, mas acho que mudamos a história da gastronomia no Brasil. Estou falando da história familiar, não da história profissional. Porque o patrimônio da gastronomia do país são as donas de casa, que tem a cozinha nas mãos", afirmou Erick Jacquin.

"E nós três [Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça], junto com a Ana [Paula Padrão], e o formato do programa mudamos muito isso. Teve uma menina que falou para a gente: 'Graças a vocês, eu vi meu pai cozinhar pela primeira vez"", relembrou o jurado francês.

"Quando a gente foi para recife, na temporada passada, eu senti muito isso. Foi emocionante ver meu boneco lá em Olinda. Eu sou um francês de uma cidade de 4 mil habitantes e hoje tem o meu boneco lá no Carnaval de Recife. Eu me senti uma pessoa muito diferente esse dia. Acho que o MasterChef mudou muito a minha vida", completou.

Paola Carosella também ressaltou o a influência do talent show em sua vida. "Para mim, teve um momento muito emocionante que não foi necessariamente na frente das câmeras. Foi quando eu abracei muito estar aqui e reparei que eu gostava demais. Parei de criticar o fato de eu ser uma chef renomada trabalhando na TV, que me parecia algo que não combinava", explicou.

"Na hora que eu reparei que não só combinava como combinava muito, eu percebi que eu tinha um trabalho a fazer que poderia ser muito rico. Aí eu me emocionei muito", disse a jurada argentina.

"Eu também me emocionei quando percebi o tanto de influência e inspiração que a gente traz para as pessoas. A emoção das pessoas de estar no programa, de estar cozinhando e ver que a gente muda a vida das pessoas com o que a gente faz naturalmente, com o nosso trabalho", contou Henrique Fogaça.

"Na primeira temporada eu me emocionei muito com a menina lá do Amapá [Jamyly Monard], porque eu estava vendo ela cozinhar desesperada porque não deu certo. Ela começou a chorar e eu senti muito aquilo. Eu chorei de verdade porque eu senti a agonia dela, o medo de não conseguir. Foi um dia bem punk, bem forte", finalizou o jurado brasileiro.

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia neste domingo, 24, às 20h, na tela da Band, com transmissão simultânea no site e no aplicativo do canal para dispositivos móveis.