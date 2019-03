MasterChef Brasil: Inquietude é o nosso lema, diz a diretora Marisa Mestiço

Chegando à sua décima edição – sendo esta a sexta com cozinheiros amadores –, o MasterChef Brasiljá apresentou mais de 300 desafios e provas diferentes para os participantes e os telespectadores. Desde o petit gateau perfeito a rabo de jacaré, as provas sempre surpreendem os competidores e o público.

"Essa é uma missão que nós temos a cada temporada. Nós temos o impulso de, a cada edição, trazer coisas novas. Acho que é um desafio coletivo de conseguir trazer coisas que são temas de gastronomia atuais e revisitar coisas que a gente gostou", afirmou Marisa Mestiço, diretora do talent show culinário.

"Dentro do programa, o que eu posso garantir é que a gente continua inquietos, coletivamente, tentando buscar coisas atuais que são relacionadas à comida. É a sobrevivência de qualquer pessoa, então não é difícil. Mas é trazer coisas que tragam uma transformação dentro do programa, dialogando com os fãs. Resumidamente, inquietude é o nosso lema", completou.

Para a Marisa, a mudança de dia e horário vai criar um novo hábito na vida dos brasileiros. "Esta décima temporada está me deixando enlouquecida, porque é um projeto grande, no domingo, com uma potência. E vir para mais cedo também tem muita responsabilidade, porque a gente vai mudar um pouco a cultura das pessoas no domingo", explicou.

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia neste domingo, 24, às 20h, na tela da Band, com transmissão simultânea no site e no aplicativo do canal para dispositivos móveis.