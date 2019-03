MasterChef Brasil: Catia Fonseca serve quitute com baratas para jurados; veja vídeo

Catia Fonseca surpreendeu os jurados do MasterChef ao levar uma sobremesa com insetos para os chefs provarem. A apresentadora do Melhor da Tarde visitou os estúdios do reality gastronômico nesta sexta-feira, 22, na Band, para saber das novidades da atração que agora irá ao ar aos domingos. A estreia da nova temporada é nesse dia 24, às 20h.

“Não quis chegar de mãos abanando”, brincou Catia ao apresentar uma tartalette de chocolate com barata de Madagascar e larvas de mosca, criação do chef Rossano Linassi. “Se não quiserem experimentar, eu não me ofendo”, acrescentou ao provar a sobremesa sem frescuras, o que deixou Ana Paula Padrão e a jurada Paola Carosella cheias de aflição.

“Sou capaz de desmaiar se comer isso”, disse Ana Paula. A jornalista e apresentadora do MasterChef contou que já havia provado grilo durante uma viagem para a África. “Mas barata não dá, é muito nojentinho”. Já Paola confessou que odeia camarão justamente por lembrá-la uma “barata do mar”.

Leandro Teixeira/Band

O chef Henrique Fogaça teve mais coragem e degustou o quitute. O jurado do programa disse que o sabor da barata se assemelha ao de um glacê. Para Catia, no entanto, o gosto parece mais com o de caranguejo.

“Se eu comer isso minha mulher não fala mais comigo”, brincou o chef Érick Jacquin, citando Rosangela, mãe dos gêmeos Elise e Antoine, que nasceram em dezembro.

Novidades do MasterChef

Segundo Ana Paula Padrão, a mudança do dia de exibição do programa foi para atender pedidos dos fãs da atração. “Muita gente reclamava que passava muito tarde, e as pessoas precisavam acordar cedo”, disse.

“Domingo é um dia mais tranquilo, você está relaxado, com a família reunida. [O programa vai] passar mais cedo, dá para ver até o final, ir para cama e dormir bastante.”

A apresentadora lembrou também que para os “viúvos da terça-feira” também haverá novidades. “É o MasterChef Para Tudo; uma espécie de revista do programa que vai mostrar receitas, bastidores, entrevistas, muita coisa que você não vê durante a competição”, explicou a jornalista ao falar da atração que vai ao ar, na Band, todas as terças-feiras, às 22h.