Escultor Jesse Thompson exibe mostra gratuita no Jardins, SP

A Luis Maluf Art Gallery, no Jardins, recebe a mostra Sagacity – from the little bad eggs, do escultor e artista visual Jesse Thompson. A abertura está marcada para 28 de março. Com referência à ideia do título (sagacidade), as esculturas inspiram-se no jogo infantil de se vestir com roupas de seus pais, mas ampliam a ideia para um território mais adulto, nervoso e existencial.

Assim como o jogo de vestir é sobre a justaposição do jovem com o velho, o ingênuo e o sábio, o maduro e o imaturo, o sério e o jovial, as esculturas também são feitas para refletir essas comparações. Metaforicamente, a ideia de sagacidade fingida é central para as decisões do artista no desenho das composições e gestos das esculturas.

Com mestrado em escultura concluído em 2007 na Rhode Island School of Design, Jesse Thompson viveu em Providence, onde lecionou, esculpiu, pintou e desenhou até 2015, quando se mudou para Cingapura para ingressar na Nanyang Technological University. É na instituição que ministra aulas de animação e desenho.

