A Rede Snack divulgou o ranking com os canais brasileiros mais vistos na história do YouTube.

Os números mostram a força do público infantil na rede. Conteúdo relacionado a games até conteúdos que fazem sucesso com bebês têm números impressionantes. Os irmãos Neto, Luccas e Felipe, dividem espaço com Galinha Pintadinha e Turma da Mônica.

O campeão, porém, é o canal Kondzilla, que produz e difunde videoclipes, principalmente ligados ao funk.

Veja a lista:

1º – KondZilla

23,68 bilhões de visualizações

2º – Galinha Pintadinha

11,10 bilhões de visualizações.

3º – GR6 Explode

10,89 bilhões de visualizações

4º – Rezende Evil

7,81 bilhões de visualizações.

5º – Turma da Mônica

7,76 bilhões de visualizações

6º – Totoykids

7,02 bilhões de visualizações.

7º – Luccas Neto

7,01 bilhões de visualizações.

8º – Marília Mendonça

6,85 bilhões de visualizações.

9º – AuthenticGames

6,74 bilhões de visualizações.

10º – Felipe Neto

6,38 bilhões de visualizações.