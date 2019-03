A marca Vans criou uma coleção de tênis em homenagem ao astro David Bowie, que faleceu em janeiro de 2016.

LEIA MAIS:

Eita! Leo Dias diz que Anitta defendeu Bruna Marquezine no caso de entrevista constrangedora

Anime: Netflix lança primeiro teaser de ‘7SEEDS’

A linha faz justiça às diversas facetas do artista, chamado por muitos de "camaleão do rock" – Bowie era famoso por reinventar-se a cada álbum, experimentando com múltiplos gêneros musicais, com sua aparência, e até aventurando-se em outras formas artísticas, como a atuação.

Cada modelo é inspirado por uma diferente "era" do artista, trazendo estéticas de Hunky Dory (1971), do alter ego Ziggy Stardust, do LP Station to Station (1976), e outros momentos da estelar carreira de Bowie.

A linha, batizada de Vans x David Bowie, está prevista para chegar em 5 de abril na loja online e revendedores da marca. Confira todos os modelos: