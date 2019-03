'Tommy': Ópera rock do The Who é encenada no Espaço das Américas

A história de um menino surdo, mudo e cego que se torna celebridade do pinball guia a trama da ópera rock “Tommy”, da banda The Who. Transformada em filme, em 1975, a obra será apresentada como musical, neste domingo (24), às 19h30, no Espaço das Américas.

“The Who’s Tommy – A Ópera Rock Ao Vivo”, dirigido por Alan Veste, reúne músicos, vocalistas e atores para recriar a história contada por Pete Townshend (guitarrista do The Who) no emblemático álbum “Tommy” (1969).

“O maior desafio foi encontrar as pessoas certas para o espetáculo”, disse Veste ao Metro Jornal. “Foi um trabalho pesado, mas muito agradável”, celebrou o diretor.

Com aproximadamente três horas de duração, o espetáculo se divide em duas partes. A primeira apresenta todas as faixas de “Tommy” na íntegra, enquanto a segunda traz músicas do “Lifehouse Chronicles”, uma ópera-rock inacabada de Townshend que, mais tarde, se tornou o álbum “Who’s Next”, incluindo sucessos como “Behind Blue Eyes” e “Baba O’Riley”.

Para Veste, a obra traz duas mensagens principais. “Uma é sobre o abuso infantil. A outra, muito relevante atualmente, é a adoração de celebridades, como falsos messias”, diz o diretor.

The Who’s Tommy – A Ópera Rock Ao Vivo

Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Tel.: 2027-0777

De R$ 120 a R$ 380