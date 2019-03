O canal norte-americano CW anunciou, nesta sexta-feira (22), que a última temporada de Supernatural será a décima quinta.

A série estreou em 2005, e conta a história dos irmãos Sam e Dean Winchester, que perderam a mãe e cresceram com seu pai – um "caçador". Juntos, eles passaram diversas temporadas salvando pessoas, caçando "coisas" (monstros, demônios, espíritos, entre outros seres macabros) e ganhando o coração da audiência.

Com uma fã-base leal, a série conseguiu resistir por quase quinze anos, tornando-se a mais duradoura do gênero na televisão americana. A última temporada de Supernatural terá vinte episódios.

A equipe de produção e o elenco da série contou a notícia aos fãs com mensagens reconfortantes. Com olhos marejados, os três atores principais apareceram em um vídeo publicado na conta oficial de Jared Padalecki, que interpreta Sam Winchester.

Jared começa dizendo, "Nós temos grandes notícias que queremos que vocês ouçam de nós. Jensen Ackles, ator de Dean Winchester, continua.

"Nós acabamos de contar para a equipe que embora nós estejamos muito, muito animados sobre começar nossa décima quinta temporada, ela será nossa última", ele anuncia, virando-se para Misha Collins, que vive o anjo Castiel na série. "Queríamos que vocês soubessem por nós que embora estejamos animados para o próximo ano, será o final, o grande final de uma instituição".

Collins então garante que "essa família não vai a lugar algum, embora esta série vá chegar ao fim".

Ackles compartilhou uma frase deixada pelo criador do seriado, Eric Kripke, que diz "em um programa sobre família, é incrível e é seu maior orgulho que [o elenco, equipe e fãs] se tornou uma família, então obrigado a vocês".

Hey #SPNFamily here’s a little message from @JensenAckles @mishacollins and me. I’m so grateful for the family that’s been built because of the show. Excuse me while i go cry. pic.twitter.com/QDXDsAyIfK

