Sandy e Junior confirmam datas extras em São Paulo e no Rio após enorme procura por ingressos

Depois de a venda online para a turnê de reunião de Sandy e Junior se esgotar em cerca de uma hora pela internet, a dupla anunciou nesta sexta-feira (22) duas novas datas para São Paulo e Rio de Janeiro. A capital paulista vai receber uma apresentação extra no dia 25 de agosto, um domingo. Já os cariocas terão uma segunda chance de ver a dupla no dia 2 de agosto, uma sexta-feira.

O início das vendas para o público geral acontece no dia 29 de março – clientes com cartão Elo terão acesso à pré-venda nos dias 27 e 28 de março. Veja os preços dos ingressos – pela internet, valores estão sujeitos à taxa de conveniência:

São Paulo

Cadeira superior: R$ 190 (inteira) / R$ 95 (meia)

Pista: R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia)

Cadeira inferior: R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia)

Pista premium: R$ 460 (inteira) / R$ 230 (meia)

Cadeira N3: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)

Pista: R$ 290 (inteira) / R$ 145 (meia)

Cadeira N1: R$ 320 (inteira) / R$ 160 (meia)

Camarote: R$ 420 (inteira) / R$ 210 (meia)

Pista premium: R$ 520 (inteira) / R$ 260 (meia)

Alta concorrência em SP

A fila digital para compra de ingressos no site da Ingresso Rápido começou às 23h de quinta-feira (21) – o início das vendas seria às 0h01 desta sexta. Meia hora antes, mais de 170 mil pessoas torciam pela possibilidade de conseguir as entradas para São Paulo. Quando virou o dia, o número chegou a ultrapassar os 400 mil – quase 10 vezes a capacidade do Allianz Parque, que receberá 45 mil pessoas em cada dia.

O tamanho da procura surpreendeu fãs e a organização do evento. Dois dias antes de abrir para o público geral, a pré-venda exclusiva para cartões Elo já mostrou como seria difícil conseguir um ingresso para a turnê. Em São Paulo, a Live Nation, realizadora do evento, decidiu adicionar o setor de cadeira superior, que até então não seria disponibilizado.

Em portais de revenda de ingressos – os "cambistas virtuais" – entradas que custavam R$ 110 (meia entrada para a pista), por exemplo, são disponibilizados a partir de R$ 715 cada. Uma entrada para a pista premium chega a ser ofertada por R$ 11 mil (preço original era de R$ 460).

Na manhã desta sexta-feira, mais de mil pessoas tentam conseguir os últimos ingressos do primeiro show em São Paulo, dia 24 de agosto, no ponto de venda oficial da Ingresso Rápido, no estádio do Pacaembu, zona oeste de São Paulo. A bilheteria abriu às 10h. Veja vídeo: