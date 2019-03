View this post on Instagram

Pessoal realmente eu e a TvGlobo não renovamos nossa parceira. Nesses quase 5 anos eu cresci muito como profissional e como mulher, tenho muito orgulho dessa trajetória e de tudo o que vivi e aprendi com pessoas tão especiais. Sigo com gratidão e alegria para meu próximo passo : o TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE projeto que desde o ano passado tenho estruturado para lançar, algo que trago em mim desde os 11 anos de idade e agora sinto que estou pronta para compartilhar com vocês. A todos que me acompanharam até aqui: seguimos juntos com coragem, honestidade e fé ❣️