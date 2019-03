Jurados do MasterChef Brasil cozinham para crianças e adolescentes com síndrome de Down

Na quinta-feira, 21, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down e, por isso, o MasterChef Brasil lançou um vídeo de uma ação especial com a apresentadora Ana Paula Padrão, os jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella, comemorativo da décima temporada do programa.

Os chefs de cozinha mais amados do país levaram alimentos não-utilizados durante as gravações do talent show culinário para fazer uma refeição especial para pessoas com síndrome de Down que fazem parte do Instituto Chefs Especiais, que fica na zona oeste de São Paulo. Assista:

Em cinco anos, o MasterChef Brasil já serviu mais de sete mil pratos, contou com a participação de mais de 100 chefs convidados. Foram usados 800 kg de manteiga, 2,5 mil litros de leite, 30 mil ovos e 1,5 mil kg de açúcar.

Além disso, o programa já doou mais de 20 toneladas de alimentos para instituições carentes. Há cinco anos, o talent show está transformando paladares, mesas, vidas e histórias. A nova temporada do MasterChef Brasil estreia neste domingo, 24, às 20h, na tela da Band, com transmissão simultânea no site e no aplicativo do canal para dispositivos móveis.