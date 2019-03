MasterChef Brasil: tudo sobre a sexta temporada do maior talent show gastronômico do país

Os fãs do “MasterChef Brasil” vão poder conferir as emocionantes provas da nova temporada do talent show gastronômico da Band a partir deste domingo (24), às 20h.

A exibição em novo dia e horário realça a vocação do programa como atração para toda a família, sem perder de vista a tensão e o bom humor característicos do reality.

Dessa vez, os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin vão ter pela frente 44 cozinheiros amadores dispostos a brigar pelo avental, que vão revisitar provas e desafios marcantes das temporadas anteriores.

“Temos candidatos que entraram depois de assistir muito ao programa. Ainda assim, quando as provas começaram, eles viram que não é simples como acharam”, avalia Paola.

A apresentadora Ana Paula Padrão ressalta o caráter nostálgico dos novos episódios. “A nova temporada tem um pouco do que foi muito marcante em todas as outras incluindo as dos profissionais. Tem também ingredientes que a gente usou muito e que de alguma forma entraram na vida do brasileiro porque a gente apresentou esses ingredientes, como o caldo de tucupi e o ouriço”, analisa ela.

Os dois primeiros episódios serão marcados pelas provas que decidirão quais serão os 19 candidatos aptos a se enfrentarem na cozinha do “MasterChef Brasil”.

Depois disso, no entanto, a situação só tende a apertar – a temporada prevê a prova com o maior número de convidados da história do programa, no qual os cozinheiros precisarão servir 400 pessoas.

O vencedor da competição ganha R$ 250 mil, uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu Paris e uma cozinha completa, também um vale-compras de R$ 1 mil por mês, durante um ano, e uma viagem à Itália, além do troféu MasterChef Brasil.

O antigo horário do programa, às 22h das terças-feiras, passa a ser ocupado por um spin-off já a partir do dia 26. Em “MasterChef Brasil Para Tudo”, Ana Paula Padrão mostra cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do programa.

