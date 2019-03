MasterChef Brasil: 2 bordões mais memoráveis de Erick Jacquin e Henrique Fogaça

Depois da estreia do MasterChef Brasil em setembro de 2014, termos como "deglacê", "brunoise", "confit", "julienne", "redução" e "quenele" saíram dos restaurantes profissionais e ganharam as cozinhas de todo o país.

Porém, além dos jargões da cozinha, outros dois bordões memoráveis já fazem parte do dia a dia e do vocabulário brasileiro. Como falar do famoso "tômpero" do mestre Erick Jacquin sem fazer biquinho durante a pronúncia?

É muito comum ver quem imite o chef francês ao falar de um prato ou receita que ficou sem sal ou açúcar. Porém, ele não foi o único a influenciar os telespectadores com suas falas. O chef Henrique Fogaçatambém popularizou um bordão com o público.

Todo mundo sabe que "senta na graxa" é uma das piores coisas que se pode ouvir do jurado. A frase é utilizada sempre que algum cozinheiro vai mal durante a prova ou tem alguma ideia de receita muito equivocada.

Vale lembrar que esses e outros bordões dos jurados voltam à tela da Band com a estreia da nova temporada do MasterChef Brasil neste domingo, 24, às 20h, com transmissão simultânea no site e no aplicativo do canal para dispositivos móveis.