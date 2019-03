Leo Dias cancela exibição de entrevista com Bruna Marquezine e ela responde: 'Retoma minha crença na bondade'

O programa "Fofocalizando", do SBT, anunciou para esta sexta-feira (22), a exibição de uma entrevista com Bruna Marquezine. No trecho selecionado como teaser, uma repórter questiona se Bruna torce para que Anitta namore Neymar, seu ex, ou o surfista Gabriel Medina.

Porém, a atração foi muito criticada e, horas antes de o programa ir ao ar, Leo Dias, um dos apresentadores, afirmou:

"A entrevista com Bruna Marquezine não será exibida no Fofocalizando por respeito à atriz", escreveu ele em sua conta pessoal no Twitter.

No trecho da entrevista, Bruna dá uma risada sem graça e responde à repórter: "Você jura mesmo? Você não tem vergonha de me perguntar isso?".

Depois que Leo Dias afirmou que o conteúdo não entraria no programa, a atriz se manifestou no Twitter. "O material não vai ao ar porque – e ainda bem, porque retoma a minha crença na bondade humana – o próprio público se manifestou em sua grande maioria a meu favor quando viram as chamadas para essa suposta matéria", escreveu. "Essa entrevista – um episódio que deveria ser uma aula do que não fazer no jornalismo – não deixará de ser exibida em respeito a mim. Esse programa e esse jornalista nunca me respeitaram como pessoa, como cidadã e como profissional", finalizou.

"Bruna, esta reportagem de ontem não foi feita por mim e, após analisarmos melhor a situação, sugeri não exibirmos. Procuramos por diversas vezes a você e a sua assessoria de imprensa ao longo desses ultimos anos. Não há perseguição alguma", respondeu Leo.