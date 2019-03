Anitta fez questão de frisar que não é amiga pessoal de Bruna Marquezine depois que as atividades de ambas no Carnaval foram acompanhadas igual novela. Anitta, inclusive, trocou beijos com Neymar, ex-namorado de Bruna, que, por sua vez, trocou unfollows com a cantora.

Bem, nesta sexta-feira, Anitta deu mostras de solidariedade com Bruna. Ao menos foi o que disse Leo Dias, colunista do jornal O Dia e um dos apresentadores do "Fofocalizando". O programa do SBT exibiria uma entrevista constrangedora com Bruna. A direção do programa, a pedido do jornalista, teria cortado a passagem. Segundo Leo explicou, quem deu a "dica" de que o tom do vídeo não estava bom foi… Anitta!

O teaser da entrevista, que mostrava um trecho em que uma repórter do programa perguntava se Bruna preferiria que Anitta ficasse com Neymar ou com o surfista Gabriel Medina, foi bastante criticado pelo público, mas, de acordo com Leo, tudo começou com Anitta.

"Bem antes de ler qualquer tipo de comentário do público, a Anitta me chamou e me alertou que a entrevista estava em um tom desrespeitoso com você, Bruna. Ela me chamou pra falar isso muito antes do público. Liguei pra direção e pedi para não exibirem . A partir dessa mensagem da Anitta eu parei para pensar que a melhor coisa para quem trata a imprensa com desdém não é rebater à altura. Não mando no programa, foi apenas uma sugestão minha. Que, felizmente, a direção entendeu", disse ele em reposta a Bruna, que comemorou a não exibição da entrevista, mas não aliviou para Leo.

Vamos acompanhar o desenrolar dessa história…